СМИ: ЕС смягчает критику Виктора Орбана накануне выборов

Европейская комиссия смягчает критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана и может даже выделить новые средства его нелиберальному правительству накануне важных выборов в Венгрии.

Об этом Financial Times стало известно от лиц, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Чиновники ЕС не хотят, чтобы их считали вмешивающимися в выборы или дающими Орбану дополнительные аргументы для его антибрюссельской кампании.

Опросы показывают, что Орбан может проиграть выборы 12 апреля, поскольку оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает партию Орбана "Фидес" примерно на 10 пунктов. "Тиса" также призвала институты ЕС проявить сдержанность во время кампании, сообщили источники.

В воскресной речи Мадяр пообещал укрепить позиции Венгрии в ЕС. "Место Венгрии – в Европе, не только потому, что мы нуждаемся в Европе, но и потому, что Европа нуждается в нас", – сказал он.

По словам источников, Комиссия уже начала осторожнее высказываться в своих публичных заявлениях по Венгрии и вопросам верховенства права. Несмотря на последние опасения, правительству Орбана могут быть выделены около 2,4 млрд евро новых средств до выборов.

"За несколько месяцев до таких исторических, решающих выборов... они пришли к выводу, что лучше всего ничего не делать", – сказал венгерский чиновник. "Европейская комиссия страхует свои риски, что является нормальным", – отметил он.

Дипломат ЕС добавил: "Европейская комиссия мудро поступает, не делая никаких громких заявлений по Венгрии, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы".

"Все, что сделают институты ЕС, будет использовано Орбаном... Все, что мы скажем или не скажем, будет использовано против нас", – заявил представитель Европейского парламента.

Позиция Комиссии в отношении Венгрии еще более осложнилась из-за генерального адвоката Суда ЕС, который на прошлой неделе вынес юридическое заключение, в котором ставилось под сомнение решение 2023 года о размораживании 10 млрд евро для Будапешта с целью преодоления вето Орбана на помощь Украине.

"Брюссель угрожает Венгрии через Европейский суд, потому что мы не платим Украине", – сказал министр Венгрии по вопросам ЕС Янош Бока в ответ на юридическое заключение.

Комиссия также начала расследование в отношении венгерского правительства, которое якобы пытается вербовать должностных лиц ЕС в качестве шпионов.

Представитель Комиссии заявил, что институт "активно расследует эти обвинения [в шпионаже]" и оценивает состояние верховенства права в Венгрии. "Мы продолжаем нормально выполнять свою работу, особенно в части мер по обеспечению соблюдения законодательства", – отметил он.

Спикер добавил, что утверждения о приостановке инициатив из-за выборов являются "абсолютно ложными", а сроки "определяются исключительно необходимой аналитической и процедурной работой".

На прошлой неделе Орбан озвучил журналистам свой "рецепт" победы Европы: перестать направлять средства Украине.

