Партія антиукраїнського спікера Чехії проти рішення про довгострокове проживання для українців

У Чехії міністри від руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) проголосують в уряді проти проєкту постанови, згідно з яким біженці з України також повинні мати можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання цього року.

Про це журналістам повідомив голова Палати депутатів і SPD Томіо Окамура перед засіданням коаліційної ради ANO, SPD і "Автомобілістів", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Умови повинні бути однаковими для іноземців з усіх країн, сказав він.

"Міністри SPD проголосують проти пропозиції, я вже поінформував про це коаліцію і прем'єр-міністра", – сказав Окамура. Він обґрунтував позицію SPD тим, що жоден іноземець не повинен мати спрощених умов для отримання довгострокового дозволу на проживання в Чехії порівняно з іншими. "Необхідно, щоб усі відповідали стандартним умовам і не було жодних винятків", – додав він.

Окамура нагадав, що коаліція працює над посиленням умов перебування всіх іноземців у Чехії. Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар має підготувати відповідний закон не пізніше травня, додав він.

Згідно з чинним регламентом, підготовленим Міністерством внутрішніх справ, умови для отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання не зміняться. Наприклад, біженці повинні прожити в Чехії з тимчасовим захистом не менше двох років або мати річний дохід понад 440 тисяч крон.

Минулого року приблизно 80 тисяч українців подали заявки на спеціальне довгострокове проживання і понад 16 тисяч осіб його отримали. Деякі організації мали застереження щодо умов, встановлених для отримання дозволу, кажучи, що вони були суворими і відповідали вузькому колу біженців.

Однак, згідно з попередньою заявою міністерства, автори регламенту створили умови з урахуванням стандартних критеріїв, яким іноземець повинен відповідати для отримання проживання в Чехії.

Наприкінці минулого року 393 056 осіб у Чехії, або приблизно 3,6% населення, мали тимчасовий захист, який дозволяє українським військовим біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Раніше повідомлялося, що кабінет міністрів Чехії хоче слідувати за попереднім урядом Петра Фіали щодо так званого спеціального довгострокового проживання для українських біженців.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців, за останній місяць року його оформили близько 24,6 тисячі осіб.