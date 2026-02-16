В Чехии министры от движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) проголосуют в правительстве против проекта постановления, согласно которому беженцы из Украины также должны иметь возможность подать заявку на специальное разрешение на долгосрочное проживание в этом году.

Об этом журналистам сообщил председатель Палаты депутатов и партии SPD Томио Окамура перед заседанием коалиционного совета ANO, SPD и "Автомобилистов", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Условия должны быть одинаковыми для иностранцев из всех стран, сказал он.

"Министры SPD проголосуют против предложения, я уже проинформировал об этом коалицию и премьер-министра", – сказал Окамура. Он обосновал позицию SPD тем, что ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий для получения долгосрочного вида на жительство в Чехии по сравнению с другими. "Необходимо, чтобы все соответствовали стандартным условиям и не было никаких исключений", – добавил он.

Окамура напомнил, что коалиция работает над ужесточением условий пребывания всех иностранцев в Чехии. Министр внутренних дел Любомир Метнар должен подготовить соответствующий закон не позднее мая, добавил он.

Согласно действующему регламенту, подготовленному Министерством внутренних дел, условия для получения специального разрешения на долгосрочное проживание не изменятся. Например, беженцы должны прожить в Чехии с временной защитой не менее двух лет или иметь годовой доход более 440 тысяч крон.

В прошлом году около 80 тысяч украинцев подали заявки на специальное долгосрочное проживание и более 16 тысяч человек его получили. Некоторые организации имели оговорки относительно условий, установленных для получения разрешения, говоря, что они были строгими и соответствовали узкому кругу беженцев.

Однако, согласно предварительному заявлению министерства, авторы регламента создали условия с учетом стандартных критериев, которым иностранец должен соответствовать для получения проживания в Чехии.

В конце прошлого года 393 056 человек в Чехии, или примерно 3,6% населения, имели временную защиту, которая позволяет украинским военным беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Чехии хочет следовать за предыдущим правительством Петра Фиалы в вопросе так называемого специального долгосрочного проживания для украинских беженцев.

Напомним, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев, за последний месяц года ее оформили около 24,6 тысячи человек.