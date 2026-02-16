ЄС візьме участь у Раді миру Трампа 19 лютого у статусі спостерігача

Європейська комісарка Дубравка Шуїця візьме участь у засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого у статусі спостерігача від імені Європейського Союзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час спілкування з журналістами у понеділок, 16 лютого.

ЄС надсилає єврокомісарку Шуїцю як спостерігача на засідання Ради миру Трампа 19 лютого.

"Дійсно, я можу підтвердити, що комісар Шуїця поїде до Вашингтона пізніше цього тижня. Вона візьме участь у засіданні Ради миру, а саме у частині, присвяченій Газі", – повідомив Мерсьє.

"Дозвольте наголосити, що Європейська комісія не стає членом Ради миру", – підкреслив він.

За словами речника, ЄС бере участь у цій зустрічі "саме через наше давнє зобов'язання, коли йдеться про впровадження припинення вогню в Газі, а також для участі в міжнародних зусиллях з підтримки будівництва та повоєнного відновлення в Газі".

Як повідомляла "Європейська правда", договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше 20 країн.

З держав-членів Європейського Союзу у заснуванні Ради миру взяли участь Угорщина та Болгарія. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто поїде до Трампа на засідання його Ради миру.

Пізніше про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Кіпр та Італія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.