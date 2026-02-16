ЕС примет участие в Совете мира Трампа 19 февраля в статусе наблюдателя

Европейский комиссар Дубравка Шуица примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне 19 февраля в статусе наблюдателя от имени Европейского Союза.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в понедельник, 16 февраля.

ЕС направляет еврокомиссара Шуицу в качестве наблюдателя на заседание Совета мира Трампа 19 февраля.

"Действительно, я могу подтвердить, что комиссар Шуица поедет в Вашингтон позже на этой неделе. Она примет участие в заседании Совета мира, а именно в части, посвящённой Газе", – сообщил Мерсье.

"Позвольте подчеркнуть, что Европейская комиссия не становится членом Совета мира", – подчеркнул он.

По словам представителя, ЕС участвует в этой встрече "именно из-за нашего давнего обязательства, когда речь идет о внедрении прекращения огня в Газе, а также для участия в международных усилиях по поддержке строительства и послевоенного восстановления в Газе".

Как сообщала "Европейская правда", договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран.

Из государств-членов Европейского Союза в учреждении Совета мира приняли участие Венгрия и Болгария. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично поедет к Трампу на заседание его Совета мира.

Позже о своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Кипр и Италия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.