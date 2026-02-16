У Єврокомісії прокоментували затримання Галущенка: "антикорупційний орган працює"

У контексті затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Європейський Союз продовжує пильно стежити за боротьбою з корупцією в Україні та бачить, що антикорупційні органи України показують результати.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами 16 лютого.

У Євросоюзі вважають, що боротьба з корупцією в Україні показує результати, що можна сказати в контексті інформації про затримання ексміністра Галущенка.

"Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ (України до ЄС. – "ЄП"). Це те, за чим ми дуже, дуже пильно стежимо. Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати. Тож про це варто нагадати і в контексті вашого запитання", – заявила Піньо, відповідаючи на питання журналістів щодо позиції ЄС стосовно затримання Галущенка та звинувачення його в корупції.

Вона наголосила, що ЄС уважно стежить за антикорупційним процесом в Україні "з самого початку", коли з’явилися "ознаки того, що могло бути залучення членів українського уряду (до корупційних діянь. – "ЄП"), були звинувачення або припущення щодо корупції".

На додаткове питання журналіста про те, чи виділяв ЄС кошти на "ядерні схеми" Галущенка, речниця дала негативну відповідь.

"Щодо ядерної схеми, ми, наскільки мені відомо, не виділяли жодних коштів. У нас немає більше інформації", – наголосила Піньо.

Як повідомлялося, у ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.

Галущенку вручили підозру у справі "Мідас": його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.

Більше про позицію ЄС щодо боротьби з корупцією в Україні читайте в аналітичній статті Сергія Сидоренка: "Вимоги ЄС? Не тільки Галущенко. Що доведеться зробити Україні для боротьби з корупцією".