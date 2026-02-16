В Еврокомиссии прокомментировали задержание Галущенко: "антикоррупционный орган работает"

В контексте задержания бывшего министра энергетики Германа Галущенко Европейский Союз продолжает пристально следить за борьбой с коррупцией в Украине и видит, что антикоррупционные органы Украины показывают результаты.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время общения с журналистами 16 февраля.

В Евросоюзе считают, что борьба с коррупцией в Украине показывает результаты, что можно сказать в контексте информации о задержании экс-министра Галущенко.

"Борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении (Украины в ЕС. – "ЕП"). Это то, за чем мы очень пристально следим. Мы попросили Украину об очень конкретных реформах, которые осуществляются, и мы видим, что орган, созданный в Украине для борьбы с коррупцией, работает и показывает результаты. Поэтому об этом стоит напомнить и в контексте вашего вопроса", – заявила Пиньо, отвечая на вопрос журналистов о позиции ЕС относительно задержания Галущенко и обвинения его в коррупции.

Она подчеркнула, что ЕС внимательно следит за антикоррупционным процессом в Украине "с самого начала", когда появились "признаки того, что могло быть вовлечение членов украинского правительства (в коррупционные деяния. – „ЕП"), были обвинения или предположения о коррупции".

На дополнительный вопрос журналиста о том, выделял ли ЕС средства на "ядерные схемы" Галущенко, пресс-секретарь дала отрицательный ответ.

"Что касается ядерной схемы, то мы, насколько мне известно, не выделяли никаких средств. У нас нет больше информации", – подчеркнула Пиньо.

Как сообщалось, в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас": его подозревают в отмывании средств в крупном размере и задержали при попытке пересечь границу.

