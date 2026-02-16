Павел: чеська ініціатива забезпечила Україні майже 4,4 мільйона снарядів 

Президент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива його країни із закупівлі артилерійських снарядів для України забезпечила постачання майже 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів для ЗСУ.

Про це, як пише "Європейська правда, Павел повідомив в інтерв’ю Odkryto.

За словами Павла, за 2025 рік чеська "снарядна" ініціатива змогла забезпечити близько 2 мільйонів одиниць для потреб української армії.

"З моменту створення ініціативи вона довезла до України близько 4 мільйонів 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів…Без цього постачання боєприпасів збройні сили України не змогли б вести ефективну оборону", – заявив президент Чехії.

Він також зазначив, що ініціатива є максимально прозорою, хоч і було зафіксовано спроби корупції, які виявилися невдалими.

Павел заявив, що робота ініціативи має тривати, адже кращої альтернативи для забезпечення України необхідними їй снарядами немає.

"Не тільки я, але й багато наших союзників, принаймні п'ятнадцять, які беруть участь в ініціативі з боєприпасів фінансово, і, звичайно ж, Україна, вважають ініціативу з боєприпасів надзвичайно успішною", – зазначив президент.

Раніше писали, що ​​близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Бабіш заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Нещодавно у НАТО повідомили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.