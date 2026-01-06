Прем’єр Чехії: снарядна ініціатива може продовжити роботу, якщо її фінансуватимуть інші

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі коаліції рішучих у Парижі заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Про це йдеться у повідомленні чеського уряду, передає "Європейська правда".

Бабіш підкреслив, що Чеська Республіка має застереження щодо деяких пунктів декларації, підписаної в Парижі, і не планує відправляти своїх солдатів в Україну.

За словами прем'єр-міністра, це була дуже важлива зустріч – вперше коаліція в Парижі обговорювала насамперед мир, і це велика зміна порівняно з минулим.

"Це також був перший випадок, коли Сполучені Штати направили двох найважливіших переговірників. Ми обговорили, що буде після закінчення бойових дій в Україні, і як створити гарантії безпеки, щоб мир був постійним і навіть можна було укласти мирну угоду. Кожна держава має різні варіанти, і, як і деякі інші лідери, я маю застереження щодо деяких пунктів декларації. Чеська Республіка, як і кілька інших країн, не розраховує на відправку своїх солдатів у рамках миротворчої місії. Я також вважаю важливим, що, згідно з сьогоднішньою декларацією, значна частина гарантій безпеки ляже на Сполучені Штати, і, на мою думку, це є необхідною умовою для того, щоб мир був дійсно довготривалим", – сказав прем'єр-міністр після зустрічі.

Прем'єр-міністр також заявив, що Чехія продовжить ініціативу щодо боєприпасів, яка забезпечує постачання великокаліберних боєприпасів до України, за умови, що інші держави фінансуватимуть її.

"Хоча у мене ще є засідання Ради національної безпеки, де я дізнаюся більше подробиць про ініціативу щодо боєприпасів, після всіх зустрічей, на яких я вже був присутній, і за згодою партнерів по коаліції, я вирішив, що ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проект буде продовжено, і Чеська Республіка виконуватиме роль координатора. Жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу щодо боєприпасів. Вона має бути прозорою і вільною від корупції", – додав Андрей Бабіш.

До вступу на посаду прем'єра Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.