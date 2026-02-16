Павел: чешская инициатива обеспечила Украине почти 4,4 миллиона снарядов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива его страны по закупке артиллерийских снарядов для Украины обеспечила поставку почти 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Павел сообщил в интервью Odkryto.

По словам Павла, за 2025 год чешская "снарядная" инициатива смогла обеспечить около 2 миллионов единиц для нужд украинской армии.

"С момента создания инициативы она доставила в Украину около 4 миллионов 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов... Без этой поставки боеприпасов вооруженные силы Украины не смогли бы вести эффективную оборону", – заявил президент Чехии.

Он также отметил, что инициатива является максимально прозрачной, хотя и были зафиксированы попытки коррупции, которые оказались неудачными.

Павел заявил, что работа инициативы должна продолжаться, ведь лучшей альтернативы для обеспечения Украины необходимыми ей снарядами нет.

"Не только я, но и многие наши союзники, по крайней мере пятнадцать, которые участвуют в инициативе по боеприпасам финансово, и, конечно же, Украина, считают инициативу по боеприпасам чрезвычайно успешной", – отметил президент.

Ранее писали, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Напомним, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

После встречи "коалиции решительных" в Париже Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Недавно в НАТО сообщили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла существенно больше снарядов, чем ожидалось.