Трамп обурився через угоду між Британією та штатом Каліфорнія

Президент США Дональд Трамп розкритикував підписання угоди про чисту енергетику між Великою Британією та губернатором-демократом Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі Politico.

Зазначимо, що Трамп та Ньюсом неодноразово обмінювалися словесними атаками. Губернатора Каліфорнії вважають одним з потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії на виборах 2028 року.

Губернатор Каліфорнії критично висловлювався про Трампа під час Мюнхенської конференції з безпеки. На її полях він і підписав угоду про енергетику з Британією, яка має на меті розширити доступ британських фірм до каліфорнійського ринку, а також посилити співпрацю в морській вітроенергетиці.

Very pleased to welcome @CAgovernor to London today to sign a major clean energy agreement between the UK and California.



This pact builds on decades of cooperation, and will boost investment and jobs in both the UK and California. pic.twitter.com/7gjEzB4NbV – Ed Miliband (@Ed_Miliband) February 16, 2026

У коментарі журналістам американський президент розкритикував як главу штату, так і британський уряд.

"У Великої Британії й без того достатньо проблем, щоб не вплутуватися в справи Гевіна Ньюсома. Гевін – невдаха. Все, до чого він торкався, перетворюється на сміття. Його штат пішов до біса, а його робота з охорони довкілля – це катастрофа", – сказав Трамп.

Трамп додав, що Ньюсому "недоречно" укладати такі угоди, а британцям "недоречно мати з ним справу".

Нещодавно губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував не тільки президента США, а й підхід Європи до нього, заявивши, що Трамп "пошив у дурні" європейців.