Трамп обурився через угоду між Британією та штатом Каліфорнія
Президент США Дональд Трамп розкритикував підписання угоди про чисту енергетику між Великою Британією та губернатором-демократом Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі Politico.
Зазначимо, що Трамп та Ньюсом неодноразово обмінювалися словесними атаками. Губернатора Каліфорнії вважають одним з потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії на виборах 2028 року.
Губернатор Каліфорнії критично висловлювався про Трампа під час Мюнхенської конференції з безпеки. На її полях він і підписав угоду про енергетику з Британією, яка має на меті розширити доступ британських фірм до каліфорнійського ринку, а також посилити співпрацю в морській вітроенергетиці.
Very pleased to welcome @CAgovernor to London today to sign a major clean energy agreement between the UK and California.– Ed Miliband (@Ed_Miliband) February 16, 2026
This pact builds on decades of cooperation, and will boost investment and jobs in both the UK and California. pic.twitter.com/7gjEzB4NbV
У коментарі журналістам американський президент розкритикував як главу штату, так і британський уряд.
"У Великої Британії й без того достатньо проблем, щоб не вплутуватися в справи Гевіна Ньюсома. Гевін – невдаха. Все, до чого він торкався, перетворюється на сміття. Його штат пішов до біса, а його робота з охорони довкілля – це катастрофа", – сказав Трамп.
Трамп додав, що Ньюсому "недоречно" укладати такі угоди, а британцям "недоречно мати з ним справу".
Нещодавно губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував не тільки президента США, а й підхід Європи до нього, заявивши, що Трамп "пошив у дурні" європейців.