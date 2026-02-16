Укр Рус Eng

Трамп возмутился из-за соглашения между Великобританией и штатом Калифорния

Новости — Понедельник, 16 февраля 2026, 20:08 — Ольга Ковальчук

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подписание соглашения о чистой энергетике между Великобританией и губернатором-демократом Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии Politico.

Отметим, что Трамп и Ньюсом неоднократно обменивались словесными атаками. Губернатора Калифорнии считают одним из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года.

Губернатор Калифорнии критически высказывался о Трампе во время Мюнхенской конференции по безопасности. На ее полях он и подписал соглашение об энергетике с Великобританией, которое имеет целью расширить доступ британских фирм к калифорнийскому рынку, а также усилить сотрудничество в морской ветроэнергетике.

В комментарии журналистам американский президент раскритиковал как главу штата, так и британское правительство.

"У Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы не ввязываться в дела Гэвина Ньюсома. Гэвин – неудачник.

Все, к чему он прикасался, превращается в мусор. Его штат пошел к черту, а его работа по охране окружающей среды – это катастрофа", – сказал Трамп.

Трамп добавил, что Ньюсому „неуместно" заключать такие соглашения, а британцам "неуместно иметь с ним дело".

Недавно губернатор штата Калифорния от Демократической партии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал не только президента США, но и подход Европы к нему, заявив, что Трамп "поставил в дураки" европейцев.

