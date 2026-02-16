Трамп возмутился из-за соглашения между Великобританией и штатом Калифорния

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подписание соглашения о чистой энергетике между Великобританией и губернатором-демократом Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии Politico.

Отметим, что Трамп и Ньюсом неоднократно обменивались словесными атаками. Губернатора Калифорнии считают одним из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года.

Губернатор Калифорнии критически высказывался о Трампе во время Мюнхенской конференции по безопасности. На ее полях он и подписал соглашение об энергетике с Великобританией, которое имеет целью расширить доступ британских фирм к калифорнийскому рынку, а также усилить сотрудничество в морской ветроэнергетике.

Very pleased to welcome @CAgovernor to London today to sign a major clean energy agreement between the UK and California.



This pact builds on decades of cooperation, and will boost investment and jobs in both the UK and California. pic.twitter.com/7gjEzB4NbV – Ed Miliband (@Ed_Miliband) February 16, 2026

В комментарии журналистам американский президент раскритиковал как главу штата, так и британское правительство.

"У Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы не ввязываться в дела Гэвина Ньюсома. Гэвин – неудачник.

Все, к чему он прикасался, превращается в мусор. Его штат пошел к черту, а его работа по охране окружающей среды – это катастрофа", – сказал Трамп.

Трамп добавил, что Ньюсому „неуместно" заключать такие соглашения, а британцам "неуместно иметь с ним дело".

Недавно губернатор штата Калифорния от Демократической партии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал не только президента США, но и подход Европы к нему, заявив, что Трамп "поставил в дураки" европейцев.