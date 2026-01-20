Губернатор Каліфорнії: Трамп виставив дурнями європейських лідерів

Губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував не тільки президента США Дональда Трампа, а й підхід Європи до нього.

Про це він заявив у коментарі DW на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Ньюсом вказав, що європейські лідери самі мають вирішувати, як їм поводитись із Трампом, однак він вказав, що чинний американський президент "пошив їх у дурні".

"Цей хлопець виставляє людей дурнями, і це ганебно", – зазначив губернатор.

На питання, чи не рівнозначні спроби заспокоїти президента спробам дипломатії з ключовим союзником, Ньюсом відповів ухильно.

"Дипломатія з Дональдом Трампом? Він як тиранозавр: або ти з ним союзник, або він тебе пожирає, одне з двох", – сказав Ньюсом.

За його словами, європейці "повинні стояти твердо, бути непохитними, бути єдиними".

"Я не хочу перебільшувати, але цей хлопець – руйнівна сила. Це "код червоний". А ви, хлопці, все ще граєте за старими правилами, всі", – додав він.

Ньюсом сказав, що, на його думку, європейські лідери просто повинні зайняти публічну позицію, ближчу до тієї, яку вони вже висловлюють приватно.

"Всі говорять за його спиною, вони сміються над ним. А тим часом вони підлещуються до нього. Це соромно. Це не дипломатія, це дурість", – резюмував Ньюсом.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп у своїй промові в рамках форуму Давосі, як очікується, накинеться з критикою на світових лідерів.

Крім того, Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що у Давосі планує проводити зустрічі для обговорення теми Гренландії.