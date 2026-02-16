Чехія та Польща просунулися у врегулюванні питання "територіального боргу"

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Прага та Варшава просунулися в питанні так званого чеського територіального боргу перед Польщею.

Про це він сказав після переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За словами Мацінки, рішенням має стати проєкт у сфері захисту від повеней.

"Після сьогоднішнього дня ситуація суттєво зрушила з місця. Йдеться не про якусь територіальну чи фінансову компенсацію, а навпаки – ми говоримо про те, щоб вирішити цей спір спільним проєктом (…) у сфері захисту від повеней", – наголосив глава МЗС Чехії.

Зазначимо, на підставі договору 1958 року чесько-польський кордон було випрямлено, унаслідок чого його довжина скоротилася на 80 кілометрів. Йдеться про землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Коли порівняли територіальні здобутки й втрати обох держав, з’ясувалося, що тодішній Чехословаччині залишилося приблизно 368 гектарів "надлишкової" території.

Відтак Прага і Варшава з 1992 року провели цілу низку переговорів щодо врегулювання цього територіального спору.

У жовтні писали, що Польща планувала поновити переговори з Чехією про так званий "територіальний борг" після чеських парламентських виборів.