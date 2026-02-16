Чехия и Польша продвинулись в урегулировании вопроса "территориального долга"

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Прага и Варшава продвинулись в вопросе так называемого чешского территориального долга перед Польшей.

Об этом он сказал после переговоров со своим польским коллегой Радославом Сикорским, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По словам Мацинки, решением должен стать проект в сфере защиты от наводнений.

"После сегодняшнего дня ситуация существенно сдвинулась с места. Речь идет не о какой-то территориальной или финансовой компенсации, а наоборот – мы говорим о том, чтобы решить этот спор совместным проектом (...) в сфере защиты от наводнений", – подчеркнул глава МИД Чехии.

Отметим, на основании договора 1958 года чешско-польская граница была выпрямлена, в результате чего ее длина сократилась на 80 километров. Речь идет о землях в районе общины Бяла Вода и села Бодзанув в общине Глухолазы.

Когда сравнили территориальные приобретения и потери обоих государств, выяснилось, что тогдашней Чехословакии осталось примерно 368 гектаров "избыточной" территории.

Поэтому Прага и Варшава с 1992 года провели целый ряд переговоров по урегулированию этого территориального спора.

В октябре писали, что Польша планировала возобновить переговоры с Чехией о так называемом "территориальном долге" после чешских парламентских выборов.