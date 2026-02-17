ЕС советуют готовиться к рисками из-за потепления примерно на 3 градуса до конца века

Европейский Союз не готов к дальнейшему ухудшению климатических изменений и должен срочно нарастить инвестиции для защиты людей и инфраструктуры от наводнений, лесных пожаров и сильных волн жары.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил Европейский научный консультативный совет по вопросам изменения климата, информирует агентство Reuters.

Экономический ущерб для европейской инфраструктуры и зданий от погодных и климатических экстремумов в настоящее время составляет 45 млрд евро в год, что в пять раз больше, чем в 1980-х годах, свидетельствуют данные ЕС.

Хотя ЕС имеет амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов – главной причины изменения климата, его усилия по адаптации к экстремальным погодным явлениям являются недостаточными, отметил Европейский научный консультативный совет по вопросам изменения климата, совещательный орган ЕС.

"Это недостаток согласованности, недостаток координации, а также недостаток бюджета", – сказал председатель консультативного органа Отмар Эденгофер.

Без лучшей подготовки экстремальные погодные явления и в дальнейшем будут наносить ущерб конкурентоспособности ЕС, оказывать давление на государственные бюджеты и повышать риски для безопасности, предупредили в консультативном совете.

Совет рекомендовал ЕС согласиться на подготовку во всех государствах-членах к рискам, связанным с потеплением на 2,8–3,3 градуса по Цельсию к 2100 году. Это должно лечь в основу политик, которые помогут людям и бизнесу адаптироваться.

В частности, речь идет о недопущении строительства жилья в зонах риска наводнений, планировании поддержки для фермеров, страдающих от засух, или о проектировании городов так, чтобы люди могли легче переносить резкие повышения температур.

Советники ЕС также подчеркнули необходимость инвестировать в государственные системы раннего предупреждения и расширять страховое покрытие. В настоящее время только четверть экономических убытков от климатических рисков в ЕС застрахованы.

По данным World Meteorological Organization, изменение климата сделало Европу континентом, который нагревается быстрее всего в мире, вызывая более частые и интенсивные волны жары, наводнения, разрушение побережья и штормы.

Европейская комиссия в этом году предложит новую стратегию "климатической устойчивости" после ряда погодных катастроф, в частности, после наводнений 2023 года в Словении и худшего в истории Европы сезона лесных пожаров в прошлом году.