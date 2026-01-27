Рівень "дуже глибокої бідності" у Великій Британії досяг найвищого показника за 30 років

У Великій Британії поглибився рівень бідності – майже 7 млн людей живуть у "дуже глибокій бідності", що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Про це йдеться у звіті Фонду Джозефа Раунтрі (JRF), який проводить дослідження, які спрямовані на розв'язання проблеми бідності у Великій Британії, який цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, "дуже глибока бідність" означає домогосподарства, дохід яких після вирахування витрат на житло становить менше ніж 40% від середнього рівня у Великої Британії, що становить близько 16 400 фунтів (майже $22,5 тисячі) на рік для подружжя з двома маленькими дітьми.

Згідно з опублікованим звітом, рівень бідності у Великій Британії поглибився: приблизно 6,8 млн людей зараз живуть у "дуже глибокій бідності".

Звіт свідчить, що загальний рівень бідності у Великій Британії дещо знизився з 24% у 1994/95 році до 21% у 2023/24 році, але "дуже глибока бідність" зросла з 8% до 10% і зараз становить майже половину всіх бідних.

Також зазначається, що дитяча бідність також зросла: 4,5 млн дітей живуть у бідності, і цей показник зростає третій рік поспіль.

Як зазначається, це є наслідком рішення міністерки фінансів Рейчел Рівз, прийнятого в листопаді, скасувати у квітні обмеження на виплату соціальної допомоги на двох дітей.

За оцінками посадовців, цей захід, спрямований на зниження рівня дитячої бідності шляхом збільшення допомоги сім'ям, коштуватиме 3,1 млрд фунтів.

Нагадаємо, влітку уряд Великої Британії вирішив скасувати 200-літній закон про бродяжництво, який оголосив ночівлю на вулиці кримінальним злочином і нині впливає на бездомних в Англії та Уельсі.

У листопаді писали, що у Німеччині рекордна кількість людей – 1,03 мільйона станом на 2024 рік – не має постійного житла, з них приблизно чверть – це діти та підлітки.