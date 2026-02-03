Понад 13 мільйонів людей у Німеччині перебувають під загрозою бідності

У Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності, свідчать дані Федерального статистичного управління (Destatis).

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Як зазначено, це становить 16,1% населення країни і є збільшенням порівняно з 15,5% у 2024 році.

Ці дані взяті зі статистики ЄС щодо доходів та умов життя (EU-SILC). ЄС визначає "ризик бідності" як життя на менше ніж 60% від середнього еквівалентного доходу – значення, яке ділить населення навпіл на основі зважених доходів домогосподарств.

Порогом для людей, які живуть самостійно в Німеччині, був чистий дохід у розмірі 1446 євро на місяць. Для домогосподарства з двома дорослими та двома дітьми віком до 14 років це значення становило 3036 євро.

При цьому наводяться групи населення, які з більшою ймовірністю схильні до ризику бідності: люди, які проживають самостійно (30,9%), люди в неповних сім'ях (28,7%), безробітні (64,9%), особи, які втратили роботу (33,8%), пенсіонери (19,1%).

Жодна методологія не може дати точної картини рівня бідності та ризику в будь-якій країні, оскільки умови життя людей різняться.

У листопаді писали, що у Німеччині рекордна кількість людей – 1,03 мільйона станом на 2024 рік – не має постійного житла, з них приблизно чверть – це діти та підлітки.

Тим часом у Великій Британії поглибився рівень бідності – майже 7 млн людей живуть у "дуже глибокій бідності", що є найвищим показником за останні три десятиліття.