Польща судитиме двох працівників "Укрзалізниці" за незаконне перевезення українців

У Польщі судитимуть двох українських машиністів потяга, які начебто допомагали в організації незаконного перетину кордону іншими громадянами України.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Речниця Окружної прокуратури в Перемишлі прокурор Марта Пентковська представила результати слідства у вівторок, 17 лютого.

Слідство дійшло до висновку, що двоє машиністів "Укрзалізниці" – Роман Р. і Володимир В. – з метою отримання $12 тисяч майнової вигоди у 2024 році начебто переховували в електровозі поїзда Одеса-Перемишль двох українців, перевозячи їх через державний кордон без паспортного контролю українських і польських прикордонних служб.

За даними слідства, чоловіки начебто діяли у співпраці з іншим машиністом української залізниці, на ім'я Сергій. Матеріали щодо третього учасника групи виділено в окреме провадження.

Роману Р. та Володимиру В. вже висунуто обвинувачення. Кримінальний кодекс передбачає за ці злочини покарання від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

Пентковська додала, що під час слідства підозрювані не визнали своєї вини та відмовилися давати пояснення.

Зазначається, що обидва українські машиністи, попри невизнання вини, погодилися добровільно піддатися покаранню, запропонованому прокурором.

Восени окружний суд Варшави засудив трьох громадян України до увʼязнення за участь в організованій злочинній групі диверсійно-терористичного характеру, яка стояла за низкою підпалів у країнах Європи.

Нещодавно польські правоохоронці затримали в аеропорту Жешува громадянина України, якого розшукували за незаконне привласнення цінного майна.