У Польщі оголосили вироки трьом українцям, причетним до підпалів обʼєктів у Європі

Окружний суд Варшави засудив трьох громадян України до увʼязнення за участь в організованій злочинній групі диверсійно-терористичного характеру, яка стояла за низкою підпалів у країнах Європи.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомила Національна прокуратура Польщі.

Трьох обвинувачених – Сергія Р., Павла Т. та Владислава Ю. – засудили за участь в "організованій групі, що діяла в Польщі, Литві, Латвії, Україні та Росії, метою якої було вчинення злочинів саботажного та терористичного характеру", ідеться в повідомленні.

Як зазначається, українці протягом 2023-2024 років здійснювали підпали "великих об'єктів, розташованих на території країн, що входять до Європейського Союзу".

Додатково Сергія Р. і Павла Т. засудили за перешкоджання розслідуванню підпалу магазину IKEA у Вільнюсі та складу у Варшаві у травні 2024 року. Слідство встановило, що вони допомогли виконавцю цих підпалів переховуватись від правосуддя.

Павло Т. був засуджений до сукупного покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі, Сергій Р. – 2 років і 6 місяців позбавлення волі, а Владислав Ю. – 1 року і 4 місяців позбавлення волі.

У польській прокуратурі додали, що вирок не є остаточним, і один з обвинувачених подав клопотання про обґрунтування.

Раніше стало відомо, що банду, причетну до замовленого російськими найманцями ПВК "Вагнер" підпалу лондонського складу, який надавав допомогу Україні, було засуджено до тривалих тюремних строків.

У вересні суд у Празі засудив громадянина Колумбії до восьми років тюремного ув'язнення за підпал і планування ще одного у справі, яка, на думку влади, може бути пов'язана з Росією.