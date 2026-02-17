Польша будет судить двух сотрудников "Укрзализныци" за незаконную перевозку украинцев

В Польше будут судить двух украинских машинистов поезда, которые якобы помогали в организации незаконного пересечения границы другими гражданами Украины.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле прокурор Марта Пентковская представила результаты следствия во вторник, 17 февраля.

Следствие пришло к выводу, что два машиниста "Укрзализныци" – Роман Р. и Владимир В. – с целью получения $12 тысяч имущественной выгоды в 2024 году якобы укрывали в электровозе поезда Одесса–Перемышль двух украинцев, перевозя их через государственную границу без паспортного контроля украинских и польских пограничных служб.

По данным следствия, мужчины якобы действовали в сотрудничестве с другим машинистом украинской железной дороги по имени Сергей. Материалы в отношении третьего участника группы выделены в отдельное производство.

Роману Р. и Владимиру В. уже предъявлено обвинение. Уголовный кодекс предусматривает за эти преступления наказание от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Пентковская добавила, что во время следствия подозреваемые не признали своей вины и отказались давать объяснения.

Отмечается, что оба украинских машиниста, несмотря на непризнание вины, согласились добровольно подчиниться наказанию, предложенному прокурором.

Осенью окружной суд Варшавы приговорил трех граждан Украины к тюремному заключению за участие в организованной преступной группе диверсионно-террористического характера, которая стояла за рядом поджогов в странах Европы.

Недавно польские правоохранители задержали в аэропорту Жешува гражданина Украины, которого разыскивали за незаконное присвоение ценного имущества.