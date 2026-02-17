В уряді Польщі відмежувалися від слів Навроцького про ядерну зброю

Речник польського уряду Адам Шлапка сказав, що президент Кароль Навроцький зробив заяву про підтримку "ядерного проєкту" для Польщі без консультацій з урядовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", Шлапка сказав під час пресконференції, його цитує Polsat News.

Речник уряду підкреслив, що в питанні потенційної ядерної програми Польщі слід пам'ятати про розподіл повноважень, адже це прерогатива кабінету міністрів, а не президента.

Він також зазначив, що Варшава має діяти відповідно до міжнародних договорів, учасницею яких вона є, зокрема угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Усі публічні заяви такого типу повинні бути дуже обережними, зробленими з великою розважливістю", – зазначив Шлапка.

Нагадаємо, у неділю, 15 лютого, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", тобто розробки власної ядерної зброї. Він аргументував це тим, що його країна межує з агресивною Росією. ​​

Нагадаємо, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.