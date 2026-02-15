Навроцький заявив, що підтримує шлях Польщі до ядерної програми

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", але з урахуванням міжнародних норм.

Про це, як пише "Європейська правда", Навроцький сказав у інтерв’ю Polsat News.

Навроцький заявив, що підтримує просування Польщі до власного ядерного потенціалу.

"Я є великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту. Я маю на увазі те, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати", – сказав президент Польщі.

На запитання, як це можна втілити, обійшовши договір про нерозповсюдження ядерної зброї, польський президент відповів, що не знає. Однак, за його словами, відповідна робота має розпочатися.

"Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є державою, що знаходиться безпосередньо біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі. Я не скажу, коли це станеться, і чи це станеться", – відповів Навроцький.

Нагадаємо, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році. Проте, за словами джерел, відбудеться це не під час Мюнхенської безпекової конференції, а пізніше у Франції.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі цього тижня повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".