В правительстве Польши отошли от слов Навроцкого о ядерном оружии

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сказал, что президент Кароль Навроцкий сделал заявление о поддержке "ядерного проекта" для Польши без консультаций с правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Шлапка сказал во время пресс-конференции, его цитирует Polsat News.

Спикер правительства подчеркнул, что в вопросе потенциальной ядерной программы Польши следует помнить о распределении полномочий, ведь это прерогатива кабинета министров, а не президента.

Он также отметил, что Варшава должна действовать в соответствии с международными договорами, участником которых она является, в частности соглашением о нераспространении ядерного оружия.

"Все публичные заявления такого типа должны быть очень осторожными, сделанными с большой рассудительностью", – отметил Шлапка.

Напомним, в воскресенье, 15 февраля, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", то есть разработки собственного ядерного оружия. Он аргументировал это тем, что его страна граничит с агрессивной Россией. ​​

Напомним, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась. Отметим, что собственное ядерное оружие среди европейских государств имеют только Франция и Великобритания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.