Bloomberg: у Європі обговорюють власне ядерне стримування, не маючи впевненості у США

Група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Про це йдеться у публікації Bloomberg на основі спілкування з джерелами, пише "Європейська правда".

Європейські столиці нібито почали вперше з часів холодної війни обережно обговорювати власні варіанти ядерного стримування, у яких вони б не залежали від США, маючи поруч ворожу Росію з найбільшим у світі ядерним арсеналом.

Власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Європейські країни з їхнім науковим та економічним потенціалом теоретично мають можливість отримати ядерну зброю, якби захотіли – але це означало б порушення існуючих міжнародних договорів, а також велетенські витрати, непосильні для багатьох країн.

Британія і Франція разом витрачають на обслуговування свого ядерного арсеналу близько 12 млрд доларів щорічно – для Швеції це більш ніж половина її чималого оборонного бюджету.

Для Британії і Франції поширення "ядерної парасольки" на європейських союзників означало б прийняття ризику, що вони можуть опинитись під ударом, коли заступляться за них. Також це може викликати внутрішні нарікання з міркувань, що за утримання ядерного арсеналу сплачують французькі і британські платники податків.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році. Проте, за словами джерел, відбудеться це не під час Мюнхенської безпекової конференції, а пізніше у Франції.

За словами джерел, залучені до обговорень посадовці вкрай обережно зважують, який сигнал побачить у їхніх діях Росія.

Дискусії відбуваються у двосторонніх або тристоронніх форматах "між країнами, між якими є велика довіра" та "на дуже глибинному військовому рівні", стверджують співрозмовники. Здебільшого це країни, де зараз є американські сили, які географічно наближені до РФ та відчувають безпосередню загрозу.

Опитування засвідчило, що серед мешканців низки європейських країн немає єдності у питанні можливого створення своєї власної системи ядерного стримування, щоб зменшити залежність від США.

Навесні 2025 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французької "ядерної парасольки".

