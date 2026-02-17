Румунія і США побудують завод з переробки рідкісноземельних металів з Гренландії

Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу для переробки рідкісноземельних металів у місті Брашові, які компанія зі США видобуватиме у Гренландії.

Про це заявив міністр енергетики Румунії Богдан Іван, повідомляє NewsMaker, передає "Європейська правда".

За словами міністра, завод перероблятиме концентрат, який видобуває американська компанія в Гренландії.

Іван зазначив, що проєкт допоможе Румунії стати глобальним гравцем в індустрії рідкісноземельних металів. Він розповів, до середини квітня румунська влада визначить умови фінансування будівництва заводу, а також список металів, які він буде переробляти.

"Ініціатива охоплює весь економічний цикл, від видобутку ресурсів з родовища Танбріз в Гренландії до перероблення і кінцевого промислового використання в Європі та США", – поділився він.

Міністр енергетики Румунії зазначив, що його країна багато втрачає через брак потужностей для перероблення рідкісноземельних металів.

В американській компанії, своєю чергою, підкреслили, що проєкт допоможе зменшити залежність Європи і США від постачань з Китаю. Завод побудують спільними фінансовими зусиллями американської і румунської сторін на паритетних засадах.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс днями заявив, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист Гренландії, а тому повинні брати участь у розподілі її ресурсів через стратегічне значення острова.

За даними ЗМІ, США хочуть отримати суверенні права на частину території Гренландії та заблокувати потенційно ворожих супротивників, таких як Китай чи Росія, від видобутку корисних копалин.

