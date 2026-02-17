Єврокомісар: ЄС може заборонити морські послуги для російських танкерів без підтримки G7

Європейський Союз може запровадити повну заборону морських послуг всім суднам, що транспортують російську нафту, навіть якщо такий крок не підтримають країни G7.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Euractiv.

Єврокомісар заперечив припущення, що ЄС вдасться до цієї заборони лише в координації із західними союзниками.

"Чим вищої узгодженості ми зможемо досягти, зокрема на рівні G7, тим краще. Але ми також не будемо соромитися вживати заходів на рівні ЄС, якщо ширшої угоди не буде досягнуто", – заявив посадовець.

ЗМІ писали, що Греція та Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива. Обидві країни хочуть, щоб заборона набула чинності лише за умови, що країни G7, і зокрема США, до неї приєднаються.

Раніше Politico писало, що ухвалення санкцій може загальмувати Угорщина – через обмеження проти російських спортивних посадовців.

Окрім Угорщини, Греції та Мальти, на заваді ухваленню 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії стали позиції Італії та Іспанії. Країни заперечують проти внесення у санкційний список грузинського порту Кулеві та одного кубинського банку.

Водночас Європейська комісія очікує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, щоб через тиск примусити РФ припинити війну.