Еврокомиссар: ЕС может запретить морские услуги для российских танкеров без поддержки G7

Европейский Союз может ввести полный запрет морских услуг всем судам, транспортирующим российскую нефть, даже если такой шаг не поддержат страны G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Euractiv.

Еврокомиссар опроверг предположение, что ЕС прибегнет к этому запрету только в координации с западными союзниками.

"Чем большей согласованности мы сможем достичь, в частности на уровне G7, тем лучше. Но мы также не будем стесняться принимать меры на уровне ЕС, если более широкого соглашения не будет достигнуто", – заявил чиновник.

СМИ писали, что Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива. Обе страны хотят, чтобы запрет вступил в силу только при условии, что страны G7, и в частности США, к нему присоединятся.

Ранее Politico писало, что принятие санкций может затормозить Венгрия – из-за ограничений против российских спортивных чиновников.

Кроме Венгрии, Греции и Мальты, препятствием для принятия 20-го пакета санкций ЕС против России стали позиции Италии и Испании. Страны возражают против внесения в санкционный список грузинского порта Кулеви и одного кубинского банка.

В то же время Европейская комиссия ожидает принятия 20-го пакета санкций ЕС против России к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, чтобы через давление заставить РФ прекратить войну.