Найбільший залізничний оператор Німеччини постраждав від збою

У найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn фіксують великі проблеми з мобільним додатком для бронювання квитків.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Клієнти, які після обіду намагаються шукати сполучення в додатку DB Navigator, отримують повідомлення про помилку.

Деякі користувачі застосунку DB не можуть оновити свою BahnCard або отримати доступ до заброньованих квитків.

"Наразі можливі збої в інформаційних та системах бронювання Deutsche Bahn. Наші IT-експерти вже працюють над аналізом причин та усуненням проблем", – заявив оператор.

У поїзді ICE пасажирам повідомляли, що також постраждали внутрішні комунікаційні системи залізниці. Через це неможливо надати інформацію про інші поїзди та чи вдасться встигнути на пересадки.

На початку січня німецька залізниця повністю припинила далеке сполучення на півночі країни.

Станом на 10 січня у більшій частині Німеччини через наслідки шторму "Еллі" з великою кількістю снігу та вітром не могли відновити рух поїздів далекого сполучення.