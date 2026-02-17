Крупнейший железнодорожный оператор Германии пострадал от сбоя

У крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn фиксируют большие проблемы с мобильным приложением для бронирования билетов.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Клиенты, которые после обеда пытаются искать соединения в приложении DB Navigator, получают сообщение об ошибке.

Некоторые пользователи приложения DB не могут обновить свою BahnCard или получить доступ к забронированным билетам.

"В настоящее время возможны сбои в информационных и системах бронирования Deutsche Bahn. Наши IT-эксперты уже работают над анализом причин и устранением проблем", – заявил оператор.

В поезде ICE пассажирам сообщали, что также пострадали внутренние коммуникационные системы железной дороги. Из-за этого невозможно предоставить информацию о других поездах и о том, удастся ли успеть на пересадки.

В начале января немецкая железная дорога полностью прекратила дальнее сообщение на севере страны.

По состоянию на 10 января в большей части Германии из-за последствий шторма "Элли" с большим количеством снега и ветром не могли восстановить движение поездов дальнего следования.