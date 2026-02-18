Умєров у Женеві окремо зустрівся з представниками США та країн Європи

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію в Женеві, повідомив про окрему зустріч з представниками США, а також Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Умєров, в ході зустрічі йшлося про підсумки раунду переговорів Україна-РФ-США, які відбувались 17 лютого.

Крім того, сторони "синхронізували підходи щодо подальших кроків", додав він.

"Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", – резюмував секретар РНБО.

Раніше Умєров розповів, що переговори між Україною, РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, зазначав він.

Тим часом ЗМІ повідомили, що переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.