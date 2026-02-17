Умєров розповів про перший день переговорів у Женеві

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та голова української делегації Рустем Умєров повідомив про завершення першого дня тристоронніх переговорів зі США та Росією у Женеві.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в Telegram.

За словами Умєрова, переговори України, США та Росії були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами.

Глава делегації зазначив, що команда згодом доповість президенту України Володимиру Зеленському про підсумки першого дня переговорів.

Вранці у середу, 18 лютого, політична та військова групи продовжать роботу, додав Умєров.

Україну, крім Умєрова, на переговорах у Женеві представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник правителя РФ Владімір Мединський.

З американського боку у зустрічах беруть участь спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр армії Ден Дрісколл та головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Пізніше стало відомо, що до Женеви прибули радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які матимуть зустрічі з українською та американською командами.

Напередодні зустрічей у Женеві президент США Дональд Трамп завив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.