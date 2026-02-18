Умеров в Женеве отдельно встретился с представителями США и стран Европы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Женеве, сообщил об отдельной встрече с представителями США, а также Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Умеров, в ходе встречи речь шла об итогах раунда переговоров Украина-РФ-США, которые состоялись 17 февраля.

Кроме того, стороны "синхронизировали подходы относительно дальнейших шагов", добавил он.

"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", – резюмировал секретарь СНБО.

Ранее Умеров рассказал, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, отмечал он.

Между тем СМИ сообщили, что переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.