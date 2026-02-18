ЗМІ повідомили про глухий кут у переговорах між Україною та РФ у Женеві

Перший день перемовин у Женеві між США, Україною та Росією продемонстрував глухий кут у переговорному процесі.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю порталу розповів, що переговори з РФ, які проходили в Абу-Дабі, були більш продуктивними.

За його словами, сторони в основному погодилися з механізмом під керівництвом США з моніторингу припинення вогню за допомогою дронів, якщо воно буде досягнуто.

Але якщо Україна також хоче, щоб в цьому брали участь європейські країни, росіяни виступають проти цього.

Водночас, за інформацією порталу, в той час як військова група Росії та України продовжувала досягати прогресу в переговорах у Женеві у вівторок, переговори в політичній групі "зайшли в глухий кут".

Співрозмовники зазначили, що це було пов'язано з позицією, представленою головою російської делегації Владіміром Мединським.

Одне з джерел також повідомило, що росіяни скаржилися на недавні публічні заяви Зеленського і стверджували, що український президент не веде серйозних переговорів, а намагається підвищити свою популярність всередині країни перед можливими виборами.

Очікується, що тристоронні переговори в Женеві продовжаться в середу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію в Женеві, раніше розповів, що переговори були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, додав він.

Повідомляли також, що до Женеви прибули радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які матимуть зустрічі з українською та американською командами.