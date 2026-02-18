ЗМІ: Росія назвала переговори у Женеві "дуже напруженими"

В російській делегації розповіли, що перший раунд переговорів між Україною США і РФ, який відбувся 17 лютого у швейцарській Женеві, був "дуже напруженим".

Про це агентству AFP повідомило джерело, наближене до російської делегації, пише "Європейська правда".

Агентство зазначає, що переговори у Женеві є спробою американської адміністрації на чолі з президентом Дональдом Трампом припинити розв’язану РФ війну проти України, яка вже забрала життя сотень тисяч людей і призвела до значних руйнувань на українській території.

Два попередні раунди переговорів між сторонами в Абу-Дабі не привели до прориву.

Останні переговори "пройшли в дуже напруженій обстановці", розповів співрозмовник агентства, наближений до делегації РФ.

За даними джерела, переговори тривали шість годин.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, раніше розповідав, що переговори між Україною РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, зазначав він.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.