СМИ: Россия назвала переговоры в Женеве "очень напряженными"

В российской делегации рассказали, что первый раунд переговоров между Украиной, США и РФ, который состоялся 17 февраля в швейцарской Женеве, был "очень напряженным".

Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к российской делегации, пишет "Европейская правда".

Агентство отмечает, что переговоры в Женеве являются попыткой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом прекратить развязанную РФ войну против Украины, которая уже унесла жизни сотен тысяч людей и привела к значительным разрушениям на украинской территории.

Два предыдущих раунда переговоров между сторонами в Абу-Даби не привели к прорыву.

Последние переговоры "прошли в очень напряженной обстановке", рассказал собеседник агентства, приближенный к делегации РФ.

По данным источника, переговоры длились шесть часов.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, ранее рассказывал, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, отмечал он.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.