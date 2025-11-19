Операція "Горизонт": Польща розгорне до 10 тисяч військових для охорони інфраструктури

До 10 тисяч військовослужбовців усіх видів Збройних сил Польщі візьмуть участь в операції "Горизонт" із захисту критичної інфраструктури та протидії диверсіям, яка розпочнеться 21 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Оголошуючи про "Горизонт", польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш сказав, що це "одна з найбільших операцій" збройних сил Польщі.

"У столицях європейських країн часто можна зустріти на вулицях солдатів. Можна спостерігати за невійськовими діями армії. Польща готова до цього. Ми маємо третю за величиною армію", – додав він.

Глава Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула сказав, що операція охопить усю територію країни.

"Ми будемо вибирати особливо небезпечні райони та об'єкти, де ми будемо більш присутні", – додав він.

Елементом операції "Горизонт" також має бути надання громадянам застосунку для повідомлення про підозрілі інциденти, сказав Кукула, додавши, що запуск застосунку має відбутися в середині грудня.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом Варшава оголосила, що у зв’язку з цими випадками закриває консульство РФ у Гданську – останнє у Польщі.

В МЗС України зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.