Затриманий у Польщі молдованин намагався зупинити потяг з нафтою, що їхав до України

Глава польської поліції розкрив нові подробиці щодо затримання в Пулавах 25-річного молдаванина, який намагався зупинити вантажний поїзд, що прямував зі Щецина до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Поїзд складався з 37 вагонів, заповнених нафтою. Молдаванин увімкнув аварійне гальмування в трьох вагонах. Раніше він попросив обслугу поїзда дозволити йому сісти на борт.

"Особа, яка намагалася потрапити до вагона і хотіла змусити машиніста відвезти її до Дорогуська, була затримана в той момент, коли машиніст виявив, що вагони частково заблоковані", – сказав головний комендант поліції Марк Боронь.

Аварійне гальмування, додав він, могло призвести до сходження поїзда з рейок.

Відомо, що затриманий в'їхав до Польщі в неділю через прикордонний перехід у Тересполі.

У нього було знайдено сумку, в якій він мав електронне обладнання, телефони, SIM-карти та різні документи.

"Він мав сертифікати, які свідчили про те, що він вільно володіє російською мовою", – повідомив Марк Боронь.

Триває з'ясування мотивів його дій. Перевіряється, чи він виконував замовлення іноземних служб, однак на цей час немає підтвердження цієї гіпотези.

Справу розслідує військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні.

"Вантажний поїзд, біля якого перебував цей чоловік, був перевірений, небезпечних матеріалів виявлено не було", – повідомив прессекретар коменданта Воєводської поліції в Любліні підінспектор Анджей Фійолек.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.