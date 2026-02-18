В Польше не увидели диверсии в попытке аварийно остановить поезд с нефтью для Украины

Следствие в отношении молдаванина, задержанного в Польше в понедельник, будет проводиться не по факту диверсии террористического характера, направленной против железнодорожной инфраструктуры, а по факту создания угрозы катастрофы поезда, перевозящего нефть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Прокуратура проводит расследование в отношении молдаванина, который в понедельник на станции в Пулавах запустил ручной тормоз в товарном поезде до Дорохуска. Однако оно будет касаться не акта диверсии, а создания угрозы катастрофы поезда, перевозящего нефть.

"Процедура была начата в связи с созданием непосредственной опасности события, которое угрожает жизни или здоровью многих людей или имуществу в больших масштабах в виде взрыва легковоспламеняющихся материалов путем приведения к неконтролируемой остановке поезда, перевозящего легковоспламеняющиеся материалы", – сообщил Марк Зых, представитель Окружной прокуратуры в Люблине.

Поезд, в котором молдаванин потянул тормоз в трех вагонах, состоял из 37 вагонов, заполненных нефтью.

Задержанный мужчина въехал в Польшу в воскресенье через пограничный переход в Тересполе.

Во время задержания у него была найдена сумка с электронным оборудованием, телефонами, SIM-картами и различными документами. Как сообщил главный комендант полиции Марк Боронь, мужчина имел сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком.

Полицейские, проводившие задержание, выполняли службу в рамках операции, которая была начата в середине ноября после обнаружения акта диверсии на этой железнодорожной линии.