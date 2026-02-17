У Польщі затримали громадянина Молдови за втручання в рух вантажного поїзда

У Польщі затримали громадянина Молдови після того, як він увімкнув ручне гальмо у вантажному вагоні поїзда, що курсував за маршрутом Щецин-Дорогуськ: на момент затримання 25-річний чоловік перебував між вагонами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Поліцейські затримали чоловіка 16 лютого близько 16:00 на залізничній станції в Пулавах у Люблінському воєводстві. У складі поїзда були цистерни з нафтою.

У затриманого, у якого було громадянство Молдови, виявили сумку з мобільними телефонами, електронним обладнанням, SIM-картами, зовнішнім акумулятором та документами російською мовою.

Про інцидент поінформували Національну прокуратуру, Військову контррозвідку, Агентство внутрішньої безпеки та Центральне слідче бюро поліції.

Вантажний поїзд, біля якого крутився цей чоловік, перевірили, небезпечних матеріалів не виявили.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.