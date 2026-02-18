Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу Україні, надішле 52 генератори

Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу Україні до 22 млн євро, а також протягом лютого надішле додатково 52 генератори.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка у вівторок зустрілася з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Гельсінкі, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Уряд Фінляндії протягом лютого планує додатково передати Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну підтримку до 22 млн євро. Ми вдячні Фінляндії за цю допомогу і лідерство в міжнародній Коаліції укриттів цивільного захисту", – цитують у повідомленні Кондратюк.

За словами віцеспікерки, Фінляндія має значний досвід у сфері цивільного захисту населення і вже виділила 13,2 млн євро на будівництво перших із 10 тисяч запланованих укриттів в Україні. На думку Кондратюк, важливо поширювати цей процес і залучати більше країн до цієї гуманітарної ініціативи.

Своєю чергою Орпо зазначив, що уряд Фінляндії продовжить надавати військову допомогу та адвокатувати прискорений вступ України до Євросоюзу.

Минулого тижня мер Києва повідомив, що до столиці надійшла ще одна партія генераторів від ЄС у кількості 323 одиниці. Частину з них спрямували на підключення у теплопунктах житлових будинків міста.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.