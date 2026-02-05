До Києва прибула партія генераторів від ЄС
Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 12:52 —
Мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.
Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.
За словами мера Києва, йдеться про генератори потужністю 20-22 кВт. Місто використає їх для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.
Генератори надали зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації.
Як повідомив Кличко, 6 лютого до Києва прибуде ще одна партія з 41 генератора від Євросоюзу.
Нагадаємо, минулого тижня в Київ доставили 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.
Перед тим Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.
А 28 січня до Києва прибула енергетична допомога від Німеччини – дві когенераційні установки для критичних потреб столиці.