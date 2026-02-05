До Києва прибула партія генераторів від ЄС

Мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

За словами мера Києва, йдеться про генератори потужністю 20-22 кВт. Місто використає їх для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

Генератори надали зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації.

Як повідомив Кличко, 6 лютого до Києва прибуде ще одна партія з 41 генератора від Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня в Київ доставили 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Перед тим Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.

А 28 січня до Києва прибула енергетична допомога від Німеччини – дві когенераційні установки для критичних потреб столиці.