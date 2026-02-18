Финляндия увеличит гуманитарную помощь Украине, отправит 52 генератора

Финляндия увеличит гуманитарную помощь Украине до 22 млн евро, а также в течение февраля отправит дополнительно 52 генератора.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая во вторник встретилась с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Хельсинки, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Правительство Финляндии в течение февраля планирует дополнительно передать Украине 52 генератора и увеличить гуманитарную поддержку до 22 млн евро. Мы благодарны Финляндии за эту помощь и лидерство в международной Коалиции укрытий гражданской защиты", – цитируют в сообщении Кондратюк.

По словам вице-спикера, Финляндия имеет значительный опыт в сфере гражданской защиты населения и уже выделила 13,2 млн евро на строительство первых из 10 тысяч запланированных укрытий в Украине. По мнению Кондратюк, важно распространять этот процесс и привлекать больше стран к этой гуманитарной инициативе.

В свою очередь Орпо отметил, что правительство Финляндии продолжит оказывать военную помощь и адвокатировать ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

На прошлой неделе мэр Киева сообщил, что в столицу поступила еще одна партия генераторов от ЕС в количестве 323 единиц. Часть из них направили на подключение в теплопунктах жилых домов города.

Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность.