У Женеві завершилися переговори між Україною, США і РФ

Новини — Середа, 18 лютого 2026, 12:02 — Ірина Кутєлєва

У Женеві завершились тристоронні переговори між делегаціями України, США і Росії щодо мирного врегулювання повномасштабної російської агресії.

Про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян, інформує "Європейська правда".

"Так, вже закінчили обидві групи", – відповіла Давітян на питання журналістів.

За її словами, переговори тривали орієнтовно дві години.

Перед початком переговорів секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що консультації 18 лютого  відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".

Мирні переговори Війна з РФ
