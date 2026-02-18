У Женеві завершилися переговори між Україною, США і РФ
У Женеві завершились тристоронні переговори між делегаціями України, США і Росії щодо мирного врегулювання повномасштабної російської агресії.
Про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян, інформує "Європейська правда".
"Так, вже закінчили обидві групи", – відповіла Давітян на питання журналістів.
За її словами, переговори тривали орієнтовно дві години.
Перед початком переговорів секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що консультації 18 лютого відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.
Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.
ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".