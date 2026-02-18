В Женеве завершились переговоры между Украиной, США и РФ

В Женеве завершились трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России по мирному урегулированию полномасштабной российской агрессии.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян, информирует "Европейская правда".

"Да, уже закончили обе группы", – ответила Давитян на вопрос журналистов.

По ее словам, переговоры длились ориентировочно два часа.

Перед началом переговоров секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что консультации 18 февраля проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".