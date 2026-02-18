Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію у нафтовій галузі
Словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.
З кінця січня нафта не надходить до Словаччини та Угорщини. Причиною є пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні.
Згідно з документами, поданими до уряду, нафта дістанеться Словаччини через нафтопровід Adria, що починається в Хорватії, за 20-30 днів.
Поки ж уряд вирішив випустити стратегічні нафтові резерви на прохання нафтопереробного заводу Slovnaft.
"Щоб забезпечити цей перехідний період до відновлення безперебійних поставок нафти на словацький ринок, Slovnaft звернувся з проханням про випуск надзвичайних запасів нафти в обсязі 250 000 тонн, що, за його даними, покриє щонайменше місяць роботи нафтопереробного заводу в мінімальному режимі, зберігаючи безперебійне постачання на словацький ринок", – йдеться в урядовому документі.
Надзвичайний стан діятиме з 19 лютого до 30 вересня цього року.
Очікується, що міністр економіки Деніса Сакова з партії "Голос" надасть інформацію про ситуацію на пресконференції після засідання уряду.
Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.
Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь на прохання Угорщини і Словаччини заявив, що у жодної країни ЄС сьогодні не залишилося технічних виправдань, щоб залишатися прив'язаними до російської нафти.
Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.