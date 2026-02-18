Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію у нафтовій галузі

Словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

З кінця січня нафта не надходить до Словаччини та Угорщини. Причиною є пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Згідно з документами, поданими до уряду, нафта дістанеться Словаччини через нафтопровід Adria, що починається в Хорватії, за 20-30 днів.

Поки ж уряд вирішив випустити стратегічні нафтові резерви на прохання нафтопереробного заводу Slovnaft.

"Щоб забезпечити цей перехідний період до відновлення безперебійних поставок нафти на словацький ринок, Slovnaft звернувся з проханням про випуск надзвичайних запасів нафти в обсязі 250 000 тонн, що, за його даними, покриє щонайменше місяць роботи нафтопереробного заводу в мінімальному режимі, зберігаючи безперебійне постачання на словацький ринок", – йдеться в урядовому документі.

Надзвичайний стан діятиме з 19 лютого до 30 вересня цього року.

Очікується, що міністр економіки Деніса Сакова з партії "Голос" надасть інформацію про ситуацію на пресконференції після засідання уряду.

Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь на прохання Угорщини і Словаччини заявив, що у жодної країни ЄС сьогодні не залишилося технічних виправдань, щоб залишатися прив'язаними до російської нафти.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.