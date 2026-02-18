Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли

Словацкое правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

С конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине.

Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней.

Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

"Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет минимум месяц работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.

Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.

Ожидается, что министр экономики Дениса Сакова из партии "Голос" предоставит информацию о ситуации на пресс-конференции после заседания правительства.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в ответ на просьбу Венгрии и Словакии заявил, что ни у одной страны ЕС сегодня не осталось технических оправданий, чтобы оставаться привязанными к российской нефти.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.