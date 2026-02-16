У Хорватії відповіли на прохання Угорщини та Словаччини щодо російської нафти

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь на прохання Угорщини і Словаччини дозволити постачання нафти РФ через трубопровід Adria заявив, що у жодної країни ЄС сьогодні не залишилося технічних виправдань, щоб залишатися прив'язаними до російської нафти.

Про це Шушняр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Хорватія завжди діяла відповідально та прозоро в питаннях регіональної енергетичної безпеки і буде робити це надалі для угорських і словацьких друзів, "повністю поважаючи наших українських союзників та щоденні страждання, які вони переживають".

"Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи. Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з порушенням постачання, в рамках законодавства ЄС та правил OFAC. Ніхто не повинен залишитися без палива", – написав міністр.

Водночас він додав, що нині у жодної країни ЄС не залишилося технічних виправдань для того, щоб залишатися прив'язаною до російської нафти. "Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час припинити це спекулювання на війні", – написав хорватський міністр.

Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу "Дружба".