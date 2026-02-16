Угорщина та Словаччина попросили Хорватію дозволити транзит російської нафти

Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Про це написав у Facebook глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає "Європейська правда".

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Сійярто зазначив, що Угорщина та Словаччина спільно боролися за те, щоб обидві країни могли купувати дешеву нафту з Росії через нафтопровід "Дружба".

"Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем", – заявив угорський міністр закордонних справ, який стверджує, що українці не відновлюють постачання нафти нафтопроводом "Дружба" з політичних міркувань.

Сійярто разом з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою написали листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням негайно дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил Брюсселя.

"Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань", – заявив Сійярто.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Минулого року правитель РФ Владімір Путін запропонував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо обмежити Україні постачання газу реверсом і електрики з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.