26 лютого ЄС створить механізм фінансування держав, що межують з Росією, Білоруссю та Україною

У четвер, 26 лютого, в Брюсселі відбудеться конференція високого рівня за участю прем'єр-міністрів та міністрів держав-членів, які мають спільний кордон з Україною, Росією чи Білоруссю, для створення механізму їх додаткового фінансування EastInvest.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Раффаелле Фітто.

26 лютого буде створений спецмеханізм фінансування держав, які межують з Росією, Білоруссю чи Україною EastInvest.

"Я дякую президентці фон дер Ляєн за згоду скликати конференцію високого рівня. На ній будуть присутні прем'єр-міністри та міністри із зацікавлених держав-членів", – розповів Фітто.

Він повідомив, що конференція високого рівня відбудеться у четвер, 26 лютого.

"Під час заходу буде підписана декларація про наміри щодо створення механізму EastInvest фінансовими установами-учасниками. Це повідомлення не є кінцем процесу. Ми продовжимо працювати з цими регіонами та для них", – додав віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 лютого колегія Європейської комісії ухвалила комплексну стратегію для посилення підтримки східних регіонів ЄС, які мають спільний кордон з Росією, Білоруссю та Україною.

Нагадаємо, Фінляндія і Польща раніше заявили, що очолять зусилля щодо захисту східного флангу НАТО від агресії РФ.

